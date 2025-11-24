11. Yargı Paketi’nin içeriği ve kapsamı, infaz düzenlemesinden faydalanabilecek binlerce hükümlünün ve yakınlarının gündeminde. Paketin Meclis’e sunulup sunulmayacağı, hangi suçların kapsam dışı kalacağı ve düzenlemenin “af” niteliği taşıyıp taşımadığı tartışılmaya devam ediyor. Yeni paketle topluma karşı işlenen suçlarda ceza artırımı öngörülürken, denetimli serbestlik maddesinin genişletilmesi çalışmaları da yakından izleniyor.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi’nin Meclis’e gelmesi beklenirken, pakete eklenmesi gündeme gelen yeni düzenleme takvimi değiştirdi. 11. yargı paketi Meclis'e sunuldu mu, ne zaman yürürlüğe girecek merak ediliyor.

11. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

11. Yargı Paketi’nin bu hafta TBMM’ye sunulması bekleniyordu ancak pakete eklenmesi gündeme gelen denetimli serbestlik düzenlemesi nedeniyle takvim ertelendi. AK Parti ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından düzenlemenin kapsamının genişletilmesi ve pakete eklenmesi için çalışma süreci uzatıldı.

Meclis aşamasının gelecek haftaya kaldığı belirtilirken paketin henüz TBMM Başkanlığına resmi olarak sunulmadığı ifade ediliyor. MHP’nin de desteklediği değişiklik maddesinin son şeklinin verilmesi bekleniyor.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni düzenlemenin pakete eklenmesi süreci takvimi geciktirse de 11. Yargı Paketi’nin Aralık ayı içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Süreç uzasa da Adalet Bakanlığı çalışma takvimini tamamlamış durumda ve siyasi partiler arasında görüşmeler devam ediyor.

Paketin komisyonda görüşülmesi ve ardından Genel Kurul’a gelmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşma sürecinin 2026’nın ilk aylarına sarkabileceği değerlendiriliyor.

YENİ YARGI PAKETİ'NDE AF VAR MI, KİMLER YARARLANACAK?

Paketin en dikkat çeken başlıklarından biri COVID-19 döneminde açık cezaevindeki hükümlüler için çıkarılan denetimli serbestlik düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi oldu. Bu kapsamda, önceki düzenlemede sadece 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşenler yararlanabiliyordu. Yeni teklif ise 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen herkesi kapsama alması bekleniyor.

Bu değişiklik, mahkeme süreci devam eden kişilerin de denetimli serbestliğe ayrılabilmesini sağlayacak. Ancak örgütlü suçlar ve terör suçları düzenleme dışında tutulacak. Böylece ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin yararlanabileceği, ilerleyen dönemlerde bu sayının artabileceği belirtiliyor.

11. YARGI PAKETİ SON DURUM

Adalet Bakanlığı ve AK Parti kaynakları, eski düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesi açısından sorun barındırdığını kabul ediyor. Aynı suçu işleyen iki kişinin, sadece cezanın kesinleşme tarihindeki farklılık nedeniyle farklı uygulamalara tabi tutulması eleştirilere yol açmıştı. Yeni düzenleme ile eşitsizliğin giderilmesi hedefleniyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konunun uzun süredir takipçisi olduklarını belirterek düzenlemenin yasalaşması gerektiğini vurguladı. AK Parti ve MHP’nin ortak yaklaşımı, düzenlemenin kamuoyunda bir tür “kısmi af” etkisi oluşturabileceği yönünde değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Ancak düzenlemenin bir af değil, infaz sistemine ilişkin teknik bir düzenleme olduğunun altını çiziyor.

IREM ÖZCAN

