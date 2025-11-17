11. Yargı Paketi son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni Yargı Paketi'nin içeriğinde yer alan düzenlemeler merak konusu olurken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, pakette kovid ve infaz düzenlemesi yer alacak mı sorularına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

11. Yargı Paketi milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlıkları devam eden 11. Yargı Paketi’nde hangi maddelerin yer aldığı merak konusu oldu.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında yargı paketine ilişkin konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programı

KOVİD VE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Pakete ilişkin aldığı son bilgileri aktaran Atik "11. Yargı paketinin içinde infaz ile ilgili bir düzenleme yok" dedi.

Atik "Ne kovid ile ilgili ne de infazla ilgili özel bir düzenleme yapılmayacak" sözlerini kullandı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programı

Meclise böyle bir düzenleme gelmediğinin altını çizen Atik "Sonradan önerge ile ekleme yapılır mı bilmiyorum. Benim bildiğim ne kovid ne de infaz ile ilgili bir düzenleme yapılmayacak" şeklinde konuştu.

SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası