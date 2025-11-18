Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde son dakika deprem
Ege Denizi'ne 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD son dakika depreme ilişkin bilgileri aktardı.
Ege Denizi'nde saat 00.04'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte medyana geldiği belirlendi.
