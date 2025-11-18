TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinin tutanaklarıyla ilgili dün Meclis tarihinde bir ilk yaşandı.

HABER MERKEZİ ANKARA - İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında DEM Parti milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ile Mehmet Rüştü Tiryaki’nin konuşmalarında kullandıkları Kürtçe kelimeler ilk defa Meclis tutanaklarına geçti.

Tutanaklara “Xale Behçet (Behçet Dayı)”, “Şaredariya Xalfeti (Halfeti Belediyesi)” ifadeleri olduğu gibi yazıldı.

FARK EDİLİNCE ÇIKARILDI

Söz konusu ifadelerin tutanaklarda yer aldığının fark edilmesi üzerine Meclis Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından o ifadeler tutanaktan çıkarıldı.

Öte yandan Meclis tutanak yazım yönergesine göre, genel kurul ve komisyonlarda prensip olarak Türkçe konuşulduğu için tutanaklar Türkçe yazılıyor.

Milletvekillerinin Türkçe dışında kullandığı ifadeler ise, tutanaklara “…” ibaresi ile “Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi” şeklinde işleniyor.



