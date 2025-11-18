Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suça sürüklenen çocuk konusunda cezaların caydırıcılığını yeniden ele alma zamanı gelmiştir. 15 yaş ve üzeri için nasıl bir düzenleme yapılacağını konuşmamız gerekiyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin değerlendirmeleri ile eleştirilerini dinledi ve kendisine yönlendirilen soruları cevapladı.

Belediyelere verilen soruşturma izinleriyle ilgili soruya Bakan Yerlikaya, "31 Mart 2024'teki mahalli idari seçiminden bugüne kadar toplam bin 48 belediyeye soruşturma izni vermişiz. 472 AK Parti, 267 C HP, 78 MHP, 4 İYİ Parti, 16 DEM Parti, diğer partilerden ise 211 belediyeye soruşturma izni verilmiş. İzin verilmeyen bin 424 dosya var" cevabını verdi.

"GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDEKİ KÖTÜ MUAMELE İDDİASIYLA İLGİLİ 22 PERSONELE ADLİ, 52 PERSONELE DE İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI"

Geri gönderme merkezlerindeki yabancı uyruklu kişilere kötü muamele yapıldığına dair iddialarla ilgili yöneltilen soruyu Bakan Yerlikaya, "Geri gönderme merkezleri 2023 yılında 884, 2024 yılında 898, 2025 yılında ise bin 343 denetimli ziyaret gerçekleştirmiştir. Hedefimiz sıfır tolerans. Mahrem yerler hariç kameralarla sürekli izliyoruz. İçeride çalışan tüm arkadaşlarımıza da yaka kamerasını zorunlu kıldık. Geri kalan 32 geri gönderme merkezlerimizde de 2026 yılında yaka kameralarını kullandıracağız. 2025 yılında 17 adet kötü muamele iddiasında bulunulmuş. 22 personele adli, 52 personele de idari soruşturma açılmış" diyerek cevapladı

"GÖREVE GELDİĞİM GÜNDEN BU YANA 2 BİN 147 SURİYELİYE İSTİSNAİ VATANDAŞLIK VERİLMİŞ"

Suriyelilere verilen Türk vatandaşlığı konusuyla ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Yerlikaya, "Göreve geldiğim günden bu yana 2 bin 147 Suriyeliye istisnai vatandaşlık verilmiş. Bin 44'ü reşit olan kişiler" dedi.

"BU YIL BİN 235 GÖSTERİYE İZİN VERİLMİŞ"

Toplantı, gösteri ve yürüyüşlerle ilgili soruya cevap veren Bakan Yerlikaya, "2025 yılında bin 296 toplantı, gösteri ve yürüyüş için ilgili makamlarda izin talebinde bulunulmuş. Bin 235'ine izin verilmiş. Diyarbakır'da 18 Ekim'de bir etkinlik oldu. Yasal başladı ama gecenin ilerleyen vakitlerinde yasal olmaktan çıktı. Müzakere devreye girdi. İş başarılı olmayınca üç polisimize saldırıda bulunuldu. Tespit ettiğimiz 8 şahıstan 7'si tutuklandı. 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"POLİS İNTİHARLARIN HER BİRİ SAVCILIK TAHKİKATINDA"

İntihar eden polislerle ilgili çalışmalarını sürdüklerinin aktaran Bakan Yerlikaya, "Polis intiharların her biri savcılık tahkikatında. Polisin ailesi de dahil tüm çevresi dinleniyor. Biz de bakanlık olarak idari soruşturma açıyoruz. Herkesi dinliyoruz. Bu durumla ilgili bir tane dahi ‘mobing' olsa, yapan kişiyi teşkilatta durdurmam" şeklinde konuştu.

"451 YABANCININ DA VATANDAŞLIĞINI GERİ ALDIK"

Yasa dışı yollarla Türk vatandaşlığı kazanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, "19 ilde 24 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenledik. 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşlığı kazanması için muvazzalı gayrimenkul satışı yapan 117 şüpheliden 49'u tutuklandı. 451 yabancının da vatandaşlığını geri aldık. Sahtekarlıkla kazandıklarını tespit ettiğimiz anda iptal ettik" dedi.

"326 BİN 195 KİŞİYİ SINIR DIŞI ETTİK"

Yasa dışı göçe karşı alınan önlemlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Düzensiz göçte Türkiye, hedef ülke ve transit rota olmaktan çıktı. Sınırlarda bin 406 kilometre güvenlik duvarı ve fiziki engeller yapıldı. Bin 584 kilometre aydınlatma döşenmiş. Bin 878 kilometre devriye yolu, 373 kilometre kamera algılayıcı, 139 çeşitli gözetleme aracı, 362 elektronik kule, 223 gözetleme kulesi, 284 termal kamera, 9 adet kış için kar üfleme aracı, 150 dron ile birlikte 10 bin metreden gelen kişiyi görüyor. 4 bin metrede de yüz ve diğer bilgilerini tespit edebilecek hale geliyor. Göreve başladığımız dönemde, 303 bin 150 kişi sınırlarımızdan girmeye çalışırken engellenenlerin sayısıydı. 326 bin 195 kişiyi sınır dışı ettik" ifadelerine yer verdi.

"375 Mobil Göç Noktası aracıyla bugüne kadar 6 milyon 28 bin yabancının kimlik kontrolü gerçekleştirildi"

6 milyondan fazla yabancı uyruklu kişinin mobil göç araçlarıyla denetlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "375 Mobil Göç Noktası aracıyla bugüne kadar 6 milyon 28 bin yabancının kimlik kontrolü gerçekleştirildi. 236 bin 212 düzensiz göçmen tespit edildi. İlk üç ay içinde şehirlerimizde 50 bin sorgu yapıldı. Bunların yüzde 74,5'i, yani her 4 kişiden 3'ü düzensiz göçmendi. Son 7 aydır aylık ortalama 410-415 bin sorgulama yapıyoruz; düzensiz göçmen çıkma oranı yüzde 1,4" diye konuştu.

"15 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN NASIL BİR DÜZENLEME YAPILACAĞINI KONUŞMAMIZ GEREKİYOR"

Suça sürüklenen çocuk konusuyla ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya, "Bu konuda cezaların caydırıcılığını yeniden ele alma zamanı gelmiştir. 2020'de kasten öldürme suçlarının yüzde 12,6'sı, suça sürüklenen çocuklar tarafından işlendi. 2024'te bu oran yüzde 11,4 oldu. Bizde 12 yaş ve altına ceza verilemiyor. Ancak 15 yaş ve üzeri için nasıl bir düzenleme yapılacağını konuşmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, görüşmelerin ardından İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri kabul edildi.

