İstanbul'da bir sürücünün önünü keserek çocuğunun yanında saldıran şahıs yakalandı. Yeni trafik kanununu hatırlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siz bildirin, biz gereğini yapalım" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da bir sürücünün önünü keserek çocuğunun yanında saldıran şahıs hakkında gereğinin yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya, "Kızının yanında babaya saldıran şehir eşkıyası yakalandı. Yeni Kanun Teklifine göre “Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye” caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi." dedi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Yerlikaya şöyle devam etti: "Mevcut kanunda “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 993 TL (erken öderse 744 TL) idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren K.Ü. yakalandı. Gereği Yapıldı.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye,

- 180 bin ₺ idari para cezası uygulayacağız,

- Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

- Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar; hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız"

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası