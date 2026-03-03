Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleştikleri Lech Poznan'a karşı Türkiye'de oynamak istediklerini açıklamıştı. Ukrayna kulübü, Polonya ekibi ile yapılacak rövanş karşılaşmasına ev sahipliği olacak yeri açıkladı.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile eşleşmesinin ardından teknik direktör Arda Turan, ev sahibi olacakları rövanş maçını Türkiye'de oynamak istediğini belirtmişti.

Arda Turan

GÖZTEPE'DEN ONAY

Arda Turan, söz konusu müsabakayı Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak istediklerini dile getirmişti.. İzmir ekibinin Onursal Başkanı Mehmet Sepil "Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, çok mutlu oluruz" ifadelerini kullanmıştı.

Gürsel Aksel Stadı

MAÇ TAKVİMİ

Arda Turan'ın talebi UEFA kanadında karşılık bulmadı. Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile ev sahibi sıfatıyla karşılaşacağı maçın Polonya'da oynanacağını açıkladı.

Shakhtar ile Lech Poznan arasındaki ilk maç 12 Mart, Ukrayna ekibinin ev sahipliğindeki rövanş ise 19 Mart'ta yapılacak.

