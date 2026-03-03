Shakhtar Donetsk duyurdu: Arda Turan'ın Türkiye talebine UEFA'dan cevap geldi
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleştikleri Lech Poznan'a karşı Türkiye'de oynamak istediklerini açıklamıştı. Ukrayna kulübü, Polonya ekibi ile yapılacak rövanş karşılaşmasına ev sahipliği olacak yeri açıkladı.
- Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Lech Poznan ile Türkiye'de oynamak istediklerini açıklamıştı.
- Arda Turan, maçı Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak istediklerini belirtmiş, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de bu talebi olumlu karşılamıştı.
- UEFA, Shakhtar Donetsk'in Türkiye'de oynama talebini kabul etmedi.
- Shakhtar Donetsk, Lech Poznan ile ev sahibi sıfatıyla oynayacağı maçı Polonya'da oynayacaklarını duyurdu.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile eşleşmesinin ardından teknik direktör Arda Turan, ev sahibi olacakları rövanş maçını Türkiye'de oynamak istediğini belirtmişti.
GÖZTEPE'DEN ONAY
Arda Turan, söz konusu müsabakayı Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak istediklerini dile getirmişti.. İzmir ekibinin Onursal Başkanı Mehmet Sepil "Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, çok mutlu oluruz" ifadelerini kullanmıştı.
MAÇ TAKVİMİ
Arda Turan'ın talebi UEFA kanadında karşılık bulmadı. Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile ev sahibi sıfatıyla karşılaşacağı maçın Polonya'da oynanacağını açıkladı.
Shakhtar ile Lech Poznan arasındaki ilk maç 12 Mart, Ukrayna ekibinin ev sahipliğindeki rövanş ise 19 Mart'ta yapılacak.