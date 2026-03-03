Süper Lig'de üst üste 2 maçta 4 puan kaybeden ve bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. C Grubu'nda 6 puanı olan ve doğrudan üst tura çıkması için galip gelmesi gereken sarı-lacivertlilerde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü haftasında 4 Mart Çarşamba günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

3 MAÇTA 6 PUAN

Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek, kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.

Sarı-lacivertliler, grubunda 3'üncü sırada yer alıyor. Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.

Marco Asensio

5 OYUNCU SAKAT

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası