Son iki haftada dört puan kaybeden Fenerbahçe, yine kırılmalar yaşıyor. Tedesco, kasım ayındaki Beşiktaş derbisinden bu yana aynı 11’i sahaya süremedi, takımın omurgası sürekli bozuldu, yardımcıları da Antalya maçında sınıfta kaldı…

MEHMET EMİN ULUÇ - Jose Moruinho’dan sonra ilaç gibi gelmişti Fenerbahçe’ye Domenico Tedesco. Yenilmez, rekortmen hoca, kimilerine göre kahraman, kimilerine göre dâhiydi. Ama takım Trabzonspor galibiyetinden sonra rotadan çıkınca darağacı da onun için kuruldu. Göreve geldiğinde forma adaletiyle takımın güvenini kazanan Domenico Tedesco, 2 Kasım’daki Beşiktaş derbisinden bu yana 25 maçtır üst üste hiç aynı 11’le sahaya çıkmadı. Selefi Mourinho gibi, oyun ve oyuncu rotasyonuna doymayan İtalyan, sakatlık bahanesine hiç sığınmadı ama kemik kadroyu oluşturamadığı için de inişli çıkışlı grafiklere çözüm bulamadı.

HOCAYA ULAŞILAMIYOR

Tedesco’nun kurmayları ve pek tabii yönetim de eleştiri yağmurundan nasibini alıyor. Başkan Sadettin Saran ve ekibini yöneltilen en ağır suçlama “golcü” alınmaması. Devre arasında vadedilen dünya yıldızı gelmedi, eldeki üç golcü gönderildi, takım 19’luk çaylak Cherif’e kaldı. Ve teknik (!) heyet… Fenerbahçe yenilmemeyi başarı sayarken, yenemediği gerçeğini atladı. Sarı lacivertliler ligde dokuz beraberlik aldı, yüzde 38’lik kazanamama derecesiyle 18 puan kaybetti. Tedesco’nun yardımcıları da Antalya maçında sınıfta kaldı. Kenar yönetim hoca ile iletişim kuramadı, bekledi, mecburi değişiklik haricindeki ilk hamleyi ancak 74’te yaptı!

Domenico Tedesco

ÖVGÜLER ASENSİO’YA

Fenerbahçe puan puan erirken Marco Asensio istikrarından ödün vermiyor. Antalya karşısında atılan iki golde imzası olan İspanyol oyuncu son 16 maçın 14’ünde skor katkısı (10 g, 9 a) sağladı. Asensio’nun performansını yakından takip eden İspanyol basını dün de onu manşetlere taşıdı. Mundo Deportivo, “Asensio, Fenerbahçe’nin mağlup olmasını engelledi” derken, Marca, “Asensio, millî takımda yer almak için iddiasını bir kez daha ortaya koydu” başlığını kullandı.

Marco Asensio

EDERSON GÜVENSİZLİĞİ

Yıllık 11 milyon avro ücretle takımın en çok kazananı olan Ederson, aldığı paranın hakkını veremiyor. Maç performansı Tarık Çetin’i aratan dünya yıldızı eldivenin antrenman verilerinin de kötü olduğu belirtiliyor. Ederson’un analizlerde geride kalmasına rağmen sahada olması ise teknik heyetin tutarsızlığı olarak görülüyor.

