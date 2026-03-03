Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2025 nüfus verilerini dikkate alarak illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini güncelledi. Büyük illerde birden fazla seçim çevresi oluşturulurken, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da çevre düzenlemeleri yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 31 Aralık 2025 verilerini esas alarak illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini yeniden belirledi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Toplam 600 milletvekilinin dağılımında her ile 1 milletvekili garantisi verildi; kalan vekillikler nüfusa göre iller arasında paylaştırıldı. 18 ve daha az milletvekili çıkaran iller tek seçim çevresiyle temsil edilirken, 19-35 milletvekili çıkaran iller iki, 36 ve üzeri milletvekili çıkaran iller ise üç seçim çevresine bölündü. Buna göre, Bursa (21 milletvekili) ve İzmir (28 milletvekili) iki seçim çevresine, Ankara (37 milletvekili) ve İstanbul (96 milletvekili) üç seçim çevresine ayrıldı.

YSK, seçim çevrelerini belirlerken nüfus dengesi, ilçelerin idari bütünlüğü, coğrafi yakınlık ve ulaşım imkanlarını dikkate aldı. Ayrıca, Ankara’nın Güdül ilçesi 2. seçim çevresinden 3. seçim çevresine alındı.

Kurul, bu düzenlemenin seçim işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla yapıldığını duyurdu.

İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 18, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

