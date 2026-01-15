"Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Açıktan Personel Alım İlanı" ardından bekçi alımına ilişkin sürecin ayrıntıları merak konusu oldu. Adaylar, sekreter, şoför, bekçi ve hizmetli ünvanları için YSK ilanına başvuruda bulunabilecek. Peki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bekçi alımı başvuru şartları neler?

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve Unvanı belirtilen yerlere personel alınacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personel alımı başvuru süreci 14 Ocak 2026 itibariyle başlayacak. 14/01/2026 tarihinde saat 10:00'da başlayan başvuru süreci 25/01/2026 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://kariyerkapisi.gov.tr) elektronik olarak yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bekçi alımı başvuru şartları neler? Sürecin ayrıntıları paylaşıldı



TAŞRA VE MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ALIMLAR

Adaylar her bir kadro ve ünvan için yalnızca bir adet başvuru yapabilecekler.

Taşra teşkilatına; Zabıt Katibi ünvanı için başvuracak adaylar, ekli listede belirtilen sadece bir yer için başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacak.

Merkez teşkilatına; Sekreter, Şoför, Bekçi ve Hizmetli ünvanları için başvuracak adaylar, sadece tek bir ünvana başvuru yapılabilecek olup, birden fazla ünvan için başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacak.

YSK BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

1.Zabıt Katibi kadrosuna atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli olarak bilgisayar dersi alarak bu hususu resmi olarak belgelemiş olmak.

2.Sekreter kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıllık yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen sekreterlik/yönetici asistanlığı ve büro yönetimi sertifikasına sahip olmak.

3.Bekçi ve Hizmetli kadrosuna atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

4.Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olup, hizmetin özelliğine göre en az beş yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.



