İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 473 sözleşmeli personel alımı ilanI paylaştı. Programa göre, AFAD personel alımına başvurular oca ayında başlayacak. Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, 16 Şubat-6 Mart'ta Başkanlık hizmet binasında sözlü sınava tabi tutulacak. Peki, AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

AFAD personel alımı için ilan paylaştı. Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, AFAD'ın merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde görev yapacak.

Bu kapsamda, avukat, mühendis, büro personeli, veteriner, sosyal çalışmacı, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen ünvanlarında 473 kişi alınacak.

AFAD PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Yayımlanan ilanda; "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, aşağıda ve ekte pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 473 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlana başvurular 5 Ocak-12 Ocak'ta Kariyer Kapısı'nın "www.kariyerkapisi.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, Başkanlığın "www.afad.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.

Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, 16 Şubat-6 Mart'ta Başkanlık hizmet binasında sözlü sınava tabi tutulacak.

Başarılı olan adaylar, yerleştirme sonuçlarını, Başkanlıktan yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görebilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMININ AYRINTILARI

Avukat (16): Merkez 5, Adıyaman 2, Balıkesir 1, Kahramanmaraş 1, Kastamonu 1, Konya 1, Malatya 1, Osmaniye 1, Rize 1, Sakarya 1, Samsun 1

Elektrik Mühendisi (5): Merkez 1, Diyarbakır 1, Erzincan 1, İstanbul 1, Kayseri 1

Harita Mühendisi (1) : Merkez 1

İnşaat Mühendisi (12): Merkez 2, Bolu 1, Hatay 4, Niğde 1, Sakarya 1, Sivas 1, Tokat 1, Yozgat 1 Jeofizik Mühendisi (2): Hatay 1, Kahramanmaraş 1

Jeoloji Mühendisi (2): Amasya 1, Bilecik 1

Makine Mühendisi (7): Merkez 1, Bolu 1, Gaziantep 1, Hatay 1, İzmir 1, Konya 1, Tekirdağ 1

Veteriner Hekim (5) : Merkez 1, Gaziantep 1, Kayseri 1, Konya 1, Tekirdağ 1

Sosyal Çalışmacı (10): Gaziantep 1, Hakkâri 1, Iğdır 1, İstanbul 1, Kars 1, Kastamonu 1, Kayseri 1, Konya 1, Manisa 1, Tekirdağ 1

Büro Personeli (Acil Yardım ve Afet Yönetimi - 45): Merkez 20, Bursa 2, Gaziantep 4, Hatay 7, Kayseri 4, Konya 4, Tekirdağ 4 Büro Personeli (Diğer Lisans Programları - 20): Merkez 20



Büro Personeli (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı - 11): Merkez 11 Diğer

Sağlık Personeli (5): Gaziantep 1, Kahramanmaraş 1, Kayseri 1, Konya 1, Tekirdağ 1

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (151): Merkez 24, Adana 2, Afyonkarahisar 2, Aksaray 1, Ankara 1, Antalya 3, Balıkesir 1, Bingöl 5, Burdur 6, Bursa 1, Çanakkale 5, Denizli 5, Diyarbakır 1, Düzce 1, Elazığ 5, Erzincan 1, Erzurum 1, Gaziantep 9, İstanbul 6, İzmir 12, Kahramanmaraş 4, Kastamonu 4, Kayseri 4, Kırıkkale 1, Konya 4, Kütahya 4, Manisa 1, Muğla 5, Muş 2, Rize 5, Samsun 1, Sivas 1, Tekirdağ 12, Tokat 3, Trabzon 6, Van 1, Yalova 1 D

estek Personeli (Aşçı - 4): Merkez 4 Destek Personeli (Bahçıvan - 2): Merkez 2

Destek Personeli (Şoför - CE Sınıfı Ehliyet Sahibi Olanlar - 31): Merkez 8, Bursa 1, Gaziantep 5, Hatay 1, Kayseri 5, Konya 5, Muş 1, Tekirdağ 5

Destek Personeli (Şoför - D Sınıfı Ehliyet Sahibi Olanlar - 26): Merkez 5, Gaziantep 5, Hatay 1, Kayseri 5, Konya 5, Tekirdağ 5

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi - 98): Merkez 25, Bingöl 4, Burdur 5, Bursa 1, Çanakkale 1, Denizli 2, Elazığ 4, Gaziantep 5, İstanbul 3, Kastamonu 5, Kayseri 5, Konya 5, Kütahya 4, Malatya 6, Muğla 4, Rize 1, Sakarya 1, Sivas 1, Tekirdağ 5, Tokat 1, Trabzon 8, Yalova 2

Teknisyen (20): Merkez 3, Bingöl 1, Burdur 1, Bursa 3, Çanakkale 1, Denizli 1, Elazığ 1, Gaziantep 1, İzmir 1, Kahramanmaraş 2, Kastamonu 1, Kütahya 1, Muğla 1, Tokat 1, Trabzon 1

