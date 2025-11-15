İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, Ortaköy’de yedikleri midye ve kokoreç sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti. Bugün de aynı otelde 2 turistin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması okları otele çevirdi. Otel sahibi ilk defa sessizliğini bozdu ve başka röportaj vermeyeceklerini belirterek "Mutfağımız, yiyeceğimiz yok. Kapalı su dışında ikramımız veya satışımız da yok." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesi, Ortaköy'de yedikleri midye sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetmişti.

GÖZLER OTELE ÇEVRİLDİ

Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekiplerinin olayın yaşandığı otelde incelemeleri tamamlandı.

EŞYALAR DA İNCELENECEK

Böcek ailesinin ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 turistin odasındaki eşyalar alınarak incelemeye götürüldü.

Otel sahibi Orhan Oğlak

OTEL SAHİBİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Öte yandan otelin sahibi Orhan Oğlak, 2 kişinin daha zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından sessizliğini bozdu. "Mutfağımız, yiyeceğimiz yok. Başka da röportaj ve görüntü vermeyeceğiz." diyen Oğlak şunları söyledi:

"Bizim otelimizde sadece kapalı su dışında ikramımız veya satışımız yok. Bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, biz nerede yemek yiyebiliriz diye sormuşlar. Ortaköy’deki adama yönlendiremem. Kahvaltı da yok, damacana da yok. Sadece kapalı bardak su var. Biz gereken yerlere söyledik"

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası