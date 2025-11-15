Midye faciasında ailenin kaldığı otelden 2 kişi daha hastanede!
İstanbul'da midye, tantuni, lokum vb. yiyecekleri tükettikten sonra hastanelik olan Böcek ailesinin 3 ferdi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken ailenin kaldığı otelden 2 kişinin daha hastanelik olduğu öğrenildi.
- Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi, Fatih'teki otellerine yerleşti.
- Ortaköy'de midye ve ardından restoranda yemek yedikten sonra hastalandılar.
- Şüpheli gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırıldılar.
- Çocuklar Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) hayatını kaybetti.
- Ertesi gün anne Çiğdem Böcek (27) de vefat etti.
- Baba Servet Böcek'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi Fatih'teki bir otele yerleşmişti. Ortaköy'deki seyyar satıcıdan midye yiyen daha sonra bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürülen Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) hayatını kaybetmişti.
GÖZALTILAR VAR
Ertesi gün ise anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybederken baba Servet Böcek'in hastanede tedavisi devam ediyor.
Olayla ilgili aileye hizmet veren mekanların işletmecilerinden 4 kişi gözaltına alındı.
OTELDEN 2 KİŞİ DAHA HASTANELİK OLDU
Öte yandan ailenin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin ise otelde incelemeler yaptığı belirtildi.