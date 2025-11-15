İstanbul'da midye, tantuni, lokum vb. yiyecekleri tükettikten sonra hastanelik olan Böcek ailesinin 3 ferdi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken ailenin kaldığı otelden 2 kişinin daha hastanelik olduğu öğrenildi.

Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi Fatih'teki bir otele yerleşmişti. Ortaköy'deki seyyar satıcıdan midye yiyen daha sonra bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürülen Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) hayatını kaybetmişti.

GÖZALTILAR VAR

Ertesi gün ise anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybederken baba Servet Böcek'in hastanede tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili aileye hizmet veren mekanların işletmecilerinden 4 kişi gözaltına alındı.

OTELDEN 2 KİŞİ DAHA HASTANELİK OLDU

Öte yandan ailenin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin ise otelde incelemeler yaptığı belirtildi.

GÖZDE NUR BAYAR

