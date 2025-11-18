20 yaşındaki Berke Bilgin 10 yıldır hayatını zindan eden tiklerinden beyin pili ameliyatı ile kurtuldu.

Tıptaki adı Tourette Sendromu olan tik bozukluğu sebebiyle yaklaşık 10 yıldır hayat kalitesi ciddi şekilde etkilenen Berke Bilgin’e, Atlas Üniversitesi Hastanesi Nöromodülasyon Merkezi ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda beyin pili takılmasına karar verildi.

Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrasında tiklerde belirgin azalma görülürken, hastanın sosyal uyumu ve hayat kalitesi anlamlı şekilde arttı. Prof. Dr. Kocabıçak, “Beyin pili tedavisi, sadece Parkinson veya distoni gibi hastalıklarda değil, tedaviye dirençli tik (Tourette Sendromu) bozukluklarında da etkili bir seçenektir” dedi. Prof. Dr. Kocabıçak, Atlas Üniversitesi Nöromodülasyon Merkezi’nde beyin pili cerrahisinde uluslararası standartlarda hizmet sunmaya devam edildiğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası