Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulaması sayesinde 2016’dan bu yana 13 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasıyla Ekim 2016 ile Mart 2025 tarihleri arasında bugünün elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liranın karşılığı olan 13 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını söyledi.

Kalıcı yaz saati uygulamasına dair soruları cevaplayan Bayraktar, “Yıl boyunca kesintisiz yaz saati uygulamasına geçilmesi alternatifi, mevcut duruma kıyasla Türkiye’de elektrik tüketiminin yol açtığı değişikliğin finansal boyutu farklı mesai saatlerine göre ortalamada 1,9 milyar TL, maksimum olarak ise 2,7 milyar TL ekonomik kayıp oluşturmaktadır” dedi.

CEMAL EMRE KURT

