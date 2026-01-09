Trabzonspor'u 4-1'le eleyen Galatasaray ile Samsunspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe, 10 Ocak akşamı karşı karşıya gelecek. Açıldığı günden bu yana rüzgar sorunuyla anılan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Kupa 2025 Finali öncesi büyük bir tedirginlik yaşanıyor. İki kulübün de stat değişikliği istediği yönünde haberler çıkarken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararını değiştirmedi.

Yeni formatıyla düzenlenen Süper Kupa 2025 Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak derbi öncesi hava durumu endişesi var.

Atatürk Olimpiyat Stadı

FITINA SONRASI DONDURUCU SOĞUKLAR

İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü başlayan fırtına ve şiddetli yağmur, 9 Ocak Cuma günü yerini yeni bir soğuk hava dalgasına bıraktı. İstanbul Valiliği, yaptığı açıklama ile cuma günü için vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

MAÇ SAATİNDE YAĞMUR VE RÜZGAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; stadın bulunduğu Başakşehir'de derbi günü yağmurla birlikte en düşük 5 derecelik sıcaklık bekleniyor. Rüzgarın ise güneybatıdan 26 km/sa olacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin stat değişikliği istediği belirtilmişti

Kuvvetli lodos beklentisi de tedirginliğe neden olurken; Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun yıllardır süren rüzgar sorununun, karşılaşmayı nasıl etkileyeceği soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

