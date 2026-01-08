Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 31 Aralık'ta hayatını kaybeden A Milli Takım ve sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Gökmen Özdenak anısına Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi saygı duruşunda bulunulması yönünde karar almadığı için sosyal medyada tepki çekmişti. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF'den Süper Kupa Finali öncesi dikkat çeken bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın (1967-1980) unutulmaz oyuncularından, spor yazarı ve yorumcu Gökmen Özdenak, 31 Aralık'ta tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 78 yaşında hayatını kaybeden eski futbolcu, 2 Ocak'ta Levent'te son yolculuğuna uğurlandı. TFF'nin, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak akşamı Gaziantep'te oynanan Süper Kupa Yarı Finali'nde Özdenak anısına saygı duruşunda bulunulması kararı almaması dikkat çekti.

TFF'den Gökmen Özdenak kararı

9-15 OCAK ARASINDA TÜM MAÇLARDA SAYGI DURUŞU

Sosyal medyada tepkilerin odağında yer alan TFF, 10 Ocak Cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali öncesi şu açıklamayı yaptı:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımız ile Galatasaray ve İstanbulspor'un eski oyuncusu Gökmen Özdenak'ın vefatı nedeniyle 9-15 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

