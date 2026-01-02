Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak, 78 yaşında vefat etti. RAMS Park'ta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve yönetimin katılımıyla tören düzenlenirken; Özdenak, Levent'te son yolculuğuna uğurlandı. Galatasaray'ın bir diğer efsanesi Fatih Terim, eski takım arkadaşı ile bir hafta önce yaptığı telefon görüşmesini paylaştı.

Tedavi gördüğü hastanede 31 Aralık'ta hayatını kaybeden A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Gökmen Özdenak'ın cenaze töreni bugün gerçekleştirildi.

Gökmen Özdenak, Galatasaray'da 1967-1980 yılları arasında forma giydi

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra spor yazarı ve yorumcu kimliğiyle tanınan Özdenak'ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan da cenaze törenine katıldı

SPOR CAMİASI CENAZEDE

Cenaze namazına MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray camiasından isimler ve Özdenak'ın ailesi katıldı.

Şenol Güneş

"BİR HAFTA ÖNCE KONUŞTUK"

Törende açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Gökmen Özdenak ile çok güzel bir dostluğunun olduğunu belirterek, "Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Mekanı cennet olsun. Her zaman pozitif her zaman şen her zaman neşeli olan bir ağabeyimi ve takım arkadaşımı kaybettim. Çok üzgünüm. Bir hafta evvel onunla konuştum. Herhalde bana 'Allah'a ısmarladık' dedi. Önemli bir efsaneydi. Galatasaray efsanelerinden biridir. Ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih terim, Dursun Özbek, Okan Buruk

"DEVAMLI BANA GELİRDİ"

Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, merhumu çok sevdiğini dile getirerek, "Hepimizin başı sağ olsun. Gökmen, taraflı tarafsız, herkesin gönlünde taht kurmuş bir kaptanımızdı. Kendisini çok severdim. Devamlı bana gelirdi, sohbet ederdik, anılarımızı tazelerdik. Kardeşi Yasin ile beraber Mircea Lucescu döneminde beraber çalıştık. Yasin'i de çok severim. Mekanı cennet olsun. Galatasaray camiasının başı sağ olsun" dedi.

Abdurrahim Albayrak

