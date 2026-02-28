İran gerilimi sonrası askeri güç dengesi yeniden konuşuluyor! ABD ve İran orduları dünya sıralamasında kaçıncı?
ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Ortadoğu’da tansiyonu yeniden yükseltirken küresel güvenlik dengeleri de yeniden gündeme geldi. Artan gerilimle birlikte dünyanın en güçlü orduları ve askeri güç sıralamaları merak ediliyor. Peki, ABD ve İran askeri güçte kaçıncı sırada?
Global Firepower tarafından her yıl yayımlanan askeri güç endeksinde ülkeler; askeri birlik sayısı, savunma bütçesi, lojistik kapasite, teknoloji seviyesi ve coğrafi avantajlar dahil olmak üzere 60’tan fazla kriter üzerinden değerlendiriliyor. 2026 değerlendirmesinde toplam 145 ülke incelenirken, PowerIndex (PwrIndx) puanı ne kadar düşükse ülkenin konvansiyonel savaş gücü o kadar yüksek kabul ediliyor.
16-İran
Güç Endeksi 2026: 0,3199
15-İsrail
Güç Endeksi 2026: 0,2707
14-Pakistan
Güç Endeksi 2026: 0,2626
13-Endonezya
Güç Endeksi 2026: 0,2582
12-Almanya
Güç Endeksi 2026: 0,2463
11-Brezilya
Güç Endeksi 2026: 0,2374
10-İtalya
Güç Endeksi 2026: 0,2211
9-Türkiye
Güç Endeksi 2026: 0,1975
8-İngiltere
Güç Endeksi 2026: 0,1881
7-Japonya
Güç Endeksi 2026: 0,1876
6-Fransa
Güç Endeksi 2026: 0,1798
5-Güney Kore
Güç Endeksi 2026: 0,1642
4-Hindistan
Güç Endeksi 2026: 0,1346
3-Çin
Güç Endeksi 2026: 0,0791
2-Rusya
Güç Endeksi 2026: 0,0919
1-ABD
Güç Endeksi 2026: 0,0741