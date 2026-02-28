ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Ortadoğu’da tansiyonu yeniden yükseltirken küresel güvenlik dengeleri de yeniden gündeme geldi. Artan gerilimle birlikte dünyanın en güçlü orduları ve askeri güç sıralamaları merak ediliyor. Peki, ABD ve İran askeri güçte kaçıncı sırada?

Global Firepower tarafından her yıl yayımlanan askeri güç endeksinde ülkeler; askeri birlik sayısı, savunma bütçesi, lojistik kapasite, teknoloji seviyesi ve coğrafi avantajlar dahil olmak üzere 60’tan fazla kriter üzerinden değerlendiriliyor. 2026 değerlendirmesinde toplam 145 ülke incelenirken, PowerIndex (PwrIndx) puanı ne kadar düşükse ülkenin konvansiyonel savaş gücü o kadar yüksek kabul ediliyor.

16-İran

Güç Endeksi 2026: 0,3199

