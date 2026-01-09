Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan menajer Haluk Şentürk, yaşadığı sürece ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şentürk, savcılıktaki ifadesinin ardından herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldığını belirterek “Kendimden emin gittiğim savcılıktan yine kendimden emin, başım dik çıktığımı sizlerle paylaşmak isterim” dedi.

Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk serbest bırakıldı. Sosyal medyada sessizliğini bozan isim paylaşımında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığını hatırlatarak, adli sürece büyük bir güvenle gittiğini ve aynı kararlılıkla ayrıldığını ifade etti. Yaklaşık 40 yıla yakın süredir müzik sektöründe aktif olarak görev yaptığını vurgulayan Şentürk, meslek hayatı boyunca şeffaf ve ilkeli bir duruş sergilediğini belirtti.

Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk serbest bırakıldı: ‘Savcılıktan başım dik çıktım’

DEVLET KURUMLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kolluk kuvvetleri ve adli makamların son derece nazik ve anlayışlı davrandığını belirten Haluk Şentürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli Dostlarım,

Bu hafta hepinizin de bildiği gibi ifademe başvurulmak üzere göz altına alınmıştım. 40 yıla yakın süredir müzik sektöründe emek veren bir menajer olarak kendimden emin gittiğim savcılıktan yine kendimden emin, başım dik çıktığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Bu süreçte bana gayet kibar ve anlayışlı davranan devletimin tüm birimlerine çok teşekkür ederim. Meslek hayatım boyunca bir şekilde yollarımızın kesiştiği binlerce insanın yolladığı güzel mesajlar, telefonlar ve güzel dilekler beni hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Yoğunluktan dolayı dönüş yapamadıklarımın anlayışına Sığınıyorum, hepinize sonsuz teşekkürler.”

Şentürk, paylaşımını kendisine destek olan ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek tamamladı.

PEK ÇOK ÜNLÜ İSMİN MENAJERLİĞİNİ ÜSTLENDİ

Müzik sektörünün tanınan menajerlerinden biri olan Haluk Şentürk’ün, kariyeri boyunca birçok ünlü isimle çalıştığı biliniyor. Şentürk’ün menajerliğini yaptığı sanatçılar arasında Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sinan Özen, Kuşum Aydın, Bülent Ersoy, Gülşen, Yıldız Tilbe, Levent Yüksel, Merve Özbey, Emre Altuğ, Haluk Levent, Aleyna Tilki ve Hadise gibi müzik dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor.

