Güney Marmara’da etkili olması beklenen kuvvetli fırtına deniz ulaşımını vurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

Güney Marmara bölgesinde hafta sonu beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için sefer saatlerini takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

GESTAŞ A.Ş. tarafından yapılan duyuruda, Güney Marmara Adalar hattında cumartesi günü bazı seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Buna göre Erdek’ten 19.15, Balıklı’dan 20.15 ve Marmara’dan 21.15 saatlerinde yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan Pazar günü için de benzer bir tablo söz konusu. Avşa’dan 06.00 ve Marmara’dan 06.45 kalkışlı seferlerin iptal edildiği, Erdek’ten saat 11.00’de yapılacak seferin ise planlandığı şekilde devam edeceği açıklandı.

BAZI SEFERLER DE İPTAL EDİLECEK

Öte yandan Marmara Ro-Ro da fırtına nedeniyle çok sayıda seferini iptal ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Erdek-Marmara-Avşa, Marmara-Avşa-Erdek, Avşa-Erdek ile Tekirdağ-Marmara ve Marmara-Tekirdağ hatlarındaki gün içindeki bazı seferler güvenlik gerekçesiyle yapılmayacak.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak seferlerde değişiklik yaşanabileceğini belirterek, yolcuların güncel duyuruları takip etmelerini istedi.

