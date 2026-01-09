Kaydet

Yalova’da dün etkisini gösteren ve özellikle sahil şeridinde şiddetini artıran fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden olurken geride çarpıcı görüntüler bıraktı. Topçular - Eskihisar hattında sefer yapan bir feribotta kaydedilen görüntüler, olumsuz hava koşullarının deniz ortasında yol açtığı zorlu anları gözler önüne serdi. Dev dalgaların feribot iskelesine vurduğu ve kıyı şeridini adeta abluka altına aldığı o anlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Fırtınanın etkisiyle yükselen suların iskeledeki araçlar ve yolcular için oluşturduğu riskli durum kameralara yansırken, seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı. Kıyı kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen hava muhalefetinin ardından bölgedeki deniz trafiği kontrollü olarak normale dönerken, yetkililer fırtınanın yol açabileceği hasarlara karşı tedbirlerin sürdürüldüğünü bildirdi

Haberle İlgili Daha Fazlası