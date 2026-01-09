Jakobslu Senegal, Nene ve El Bilal Toure'yi üzdü
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalinde karşılaştığı Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
35. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal, Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Senegal ile Mali karşı karşıya geldi.
SENEGAL YARI FİNALDE
Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin de kadrosunda yer aldığı Senegal, Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ve Beşiktaş'tan El Bilal Toure'nin oynadığı Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale çıktı.
MALİ 10 KİŞİ TAMAMLADI
Maçın tek golü, 27. dakikada Iliman Ndiaye'den gelirken Mali'de Yves Bissouma, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü.
Senegal'de Ismail Jakobs maçta süre almazken Cherif Ndiaye ise 75. dakikada oyuna dahil oldu. Mali'de ise Nene, 55. dakikada, El Bilal Toure ise 82. dakikada oyuna alındı.
Senegal, yarı finalde Mısır-Fildişi Sahili eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.