Suriye'de terör örgütü YPG ile çatışmalar sürerken Şara, KDP Başkanı Barzani ile görüştü. Halep’teki devam eden askeri hareketliliğin ele alındığı görüşmede, Şara, Barzani’ye Kürtlerin Suriye toplumunun vazgeçilmez ve kurucu unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Suriye’de PKK’nın kolu YPG’ye yönelik askeri operasyonlar yayılırken, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barzani’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Kürtlerin Suriye halkının asli ve temel bir bileşeni olduğunu vurguladı.

Şara, Suriye devletinin Kürtlerin ve ülkedeki diğer tüm bileşenlerin ulusal, siyasi ve medeni haklarını hiçbir ayrım gözetmeksizin, tam bir eşitlik temelinde güvence altına alma konusundaki kararlılığını ifade etti" denildi.

BARZANİ GÖRÜŞMEDE NE DEDİ?

Görüşmede ayrıca Suriye’deki son siyasi gelişmeler ve bölgede yaşanan değişimler değerlendirilirken, istikrarın ve taraflar arasında koordinasyon sağlanmasının önemi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Barzani, eş-Şara’nın ortaya koyduğu vizyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye halkının tüm tarafları ve bileşenleri kapsayan, herkesin ortak paydaş olduğu bir devlet inşa etme iradesini ve özlemlerini desteklediğini belirtti.

Barzani ayrıca, tüm tarafların çıkarlarının gözetilmesi ve toplumsal barışın korunması amacıyla istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

