Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile "Türkiye–Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı"na katıldı. "SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz" diyen Fidan, "Terörle mücadelenin sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi Endonez ve Türkiye arasında ziyaretler gerçekleşmişti. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlıyız.

Türkiye olarak Asya'daki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bölgesel gelişmeleri de kıymetli misaflerimizle bugün ele aldık. Bunların başında Gazze konusu gelmekte. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Endonezya ile muazzam sonuçlar aldık. İslam ülkeleri kendi bölgeleri ile aşamalarda samimiyet gösterirse ilermele kaydedebilir olduğunu görmüş olduk.

"SDG'NİN 10 MART MUTABAKATINA UYMASINI BEKLİYORUZ"

Biliyorsunuz bugün Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmelerimiz oldu. Suriye'nin istikrarı konusunda hem fikir olduğumuzu konuştuk. SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz. Terörle mücadelenin sonuna kadar arkasındayız."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, aynı toplantıda, “Tüm terör gruplarını hedef olan operasyon tarafımızdan memnuniyetle karşılandı. Suriye hükümeti, terör faaliyetlerine karşılık operasyon başlattı. Bu operasyonu memnuniyetle karşıladık. Destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.” dedi.

