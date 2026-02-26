UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek adını son 16 takım arasına yazdıran Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lucas Torreira, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Juventus ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Lucas Torreira şoku yaşandı.

TORREIRA DEVAM EDEMEDİ

Sarı kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, uzatmalara giden maçın 96. dakikasında sakatlandı.

Bir süre sekerek oyuna devam eden 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sarı kırmızılılarda sakatlanan Torreira'nın yerine 102. dakikada Wilfried Singo oyuna dahil oldu.

