Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu’nun peşinde.

Trabzonspor’un önce kiralık ardından uzun çabalar sonucu bonservisiyle aldığı Paul Onuachu, Suudilerin iştahını kabarttı. 17 golle gol krallığında zirvede olan Nijeryalı forvet için Al Ahli yakın takibe geçti. Cidde temsilcisinin Ivan Toney’in Premier Lig’e dönme ihtimaline karşı alternatif olarak Onuachu’yu gördüğü öne sürüldü. Ancak Trabzonspor’un formda golcüsünü bırakmaya niyeti yok.

ÜÇ KATI YILLIK ÜCRET

2.01 metrelik boyu, hava topu hakimiyeti ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Nijeryalı forvete bordo mavililerden aldığının üç katı ücret önerilmesi düşünülüyor. Trabzonspor’da yıllık 2 milyon avro garanti ücret alan Nijeryalı golcünün 2028’e kadar mukavelesi bulunuyor. Oyuncu istemediği sürece yönetimin masaya oturmak gibi bir düşüncesi yok. Tabii çok astronomik teklifler olmazsa.

Paul Onuachu

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Ligde 23 maçta rakip fileleri 45 kez havalandıran bordo-mavililerde Paul Onuachu, forma giydiği 20 karşılaşmada 17 golle takımının en skorer oyuncusu olurken gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Onuachu sezon başı transfer edilen oyuncular içinde 20 maçta 17 gol ve 1 asistle verimlilik puanı en yüksek oyuncu konumunda.

