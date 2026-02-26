Galatasaray, kendi altyapılarından Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde transfer olan Çağrı Balta için sarı lacivertli kulübü şikâyet edecek.

Galatasaray alt yapısından Fenerbahçe'ye transfer olan Çağrı Balta için sarı kırmızılı yönetim harekete geçmeye hazırlanıyor.

TALİMATLARA AYKIRI HAREKET GEREKÇESİYLE

Galatasaray altyapısından yetişen Çağrı Balta’nın, Fenerbahçe'ye transfer olarak antrenmanlara başlaması tepki çekti. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe hakkında talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle resmî şikâyette bulunacak.

NE OLMUŞTU?

Çağrı Balta, Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. 17 yaşındaki forvetin, Fenerbahçe ile el sıkıştığı haberleri basına yansıdı. Krizin gündem olması sonrası Balta Ailesi'nin avukatı tarafından yapılan açıklamada, genç oyuncunun Galatasaray ile idmanlara çıkmayacağını duyurdu.

Galatasaray'dan ayrılan Çağrı Balta, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı ve sarı lacivertli kulüplere antrenmanlara başladı.

