UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off'un Juventus'u saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdıran Galatasaray, kasasına tam 11 milyon avro daha koydu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.

Juventus'u eleyerek 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray, kasasına 11 milyon avro daha koydu.

TOPLAM GELİR 53.5 MİLYON AVRO

Son 16 takım arasına adını yazdırarak 11 milyon avro daha kazanan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nden şu ana kadar toplamda 53,5 milyon avroyu kasasına koydu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalması durumunda ise 12.5 milyon avro daha kazanacak.

