Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan devi Juventus'u eleyerek adını son 16 takım arasında yazdıran Galatasaray'ın, bir sonraki turda muhtemel rakipleri netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2'lik skorla geçen Galatasaray, rövanşta 3-2 yenilse de ilk karşılaşmada aldığı skorla adını son 16 turuna yazdırdı.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
Juventus'u eleyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekipleri Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle karşılaşacak.
KURA ÇEKİMİ YARIN
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
