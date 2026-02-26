32 milyon görüntüleme yapıldı: Bir yılda 1,5 milyar defa doktora gitmişiz
HEKİMSEN Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, Türkiye’de vatandaşların yılda ortalama 20’den fazla kez sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.
HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, Türkiye'de yıllık 1,5 milyarı aşan sağlık başvurularının performansa dayalı ödeme ve stratejik planlama eksiklikleri gibi nedenlerle sistemi tetkik ve reçete odaklı hale getirerek bütçeye yük oluşturduğunu belirtti.
Türkiye’de yıllık muayene sayısının 1,5 milyara, MR sayısının 15 milyona, tomografi sayısının ise 17 milyona ulaştığını açıklayan HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, ortalama bir vatandaşın yılda 20’nin üzerinde sağlık kuruluşuna başvurduğunu söyledi.
Bazı kişilerin ise neredeyse haftada bir hastaneye gittiğini ifade eden Uzm. Dr. Kurban, performansa dayalı ödeme modeli, bağımlılık ilaç kullanımı ve stratejik planlama eksikliklerinin sistemi tetkik ve reçete odaklı hâle getirdiğini savundu.
Artan başvuruların gerçek ihtiyaç sahiplerinin önüne geçtiğini vurgulayan Uzm. Dr. Kurban, gereksiz muayene, tetkik ve ilaç kullanımının hem bütçeye yük oluşturduğunu hem de hekimlik pratiğini zayıflattığını dile getirdi.