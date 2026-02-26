Abdülcelil Hocayı dualarla defnettik
Silsile-i aliye büyüklerinden Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin torunu Abdulcelil Arvas Hoca, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Yakuplu Kabristanı’na defnedildi.
Silsile-i aliye büyüklerinden Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin torunu Abdulcelil Arvas Hoca, 85 yaşında vefat ederek Yakuplu Kabristanı'na defnedildi.
- Silsile-i aliye büyüklerinden Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin torunu Abdulcelil Arvas Hoca, 85 yaşında vefat etti.
- Cenaze namazı İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Cami’inden kaldırıldı.
- Törene Arvas ve Geylani aileleri ile İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören katıldı.
- Cenaze namazını damadı emekli müftü Said Emin Arvas kıldırdı ve merhum Yakuplu Kabristanına defnedildi.
Silsile-i aliye büyüklerinden Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin torunu, mesai arkadaşlarımızdan Mehmet Emin Arvas’ın kayınpederi Abdulcelil Arvas Hoca, 85 yaşında vefat etti.
Cenazesi İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Cami’inden kaldırıldı. Cenaze namazına Arvas ve Geylani aileleri, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, İhlas Holding çalışanları ve sevenleri katıldı.
Cenaze namazını damadı emekli müftü Said Emin Arvas kıldırdı. Merhum, Yakuplu Kabristanına defnedildi.
Biz de Allahü tealadan kendisine rahmet, Arvas ve Geylani ailelerine başsağlığı ve sabr-ı cemil dileriz.