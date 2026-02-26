Geçtiğimiz yıl kuraklığın ardından ocak ayında yağan yağmurlar üreticinin umutlarını yeşertti.

Tarım ve Orman Bakanlığının analizine göre ocak ayında Güneydoğu Anadolu’da son 14, İç Anadolu’da 10 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldı. Tüm bölgelerde yağışların hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın aynı döneminin üzerinde olması 2025’e kıyasla ülke genelinde güçlü toparlanmaya işaret etti. Bu durum, su kaynakları ve tarımsal üretim açısından olumlu bir tabloyu beraberinde getirdi.

Bitkilerde büyüme hızlandı, 2-3 yaprak dönemine girildi, hububat ekimleri sorunsuz tamamlandı. İç Anadolu’da büyüme 7-8 yaprağa ulaşırken, Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi’nde bazı alanlarda ürünler kar örtüsü altında durgun dönemde gelişimini sürdürüyor. Düşük sıcaklıklar bazı alanlarda çıkışları yavaşlatırken bitki gelişiminde önemli bir olumsuzluk gözlenmiyor. Sektör temsilcileri, tarımsal üretimde tarımsal risk beklemiyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası