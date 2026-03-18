İstanbul'un simge yapılarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü, gün doğumu ve sisin oluşturduğu eşsiz manzarayla adeta görsel bir şölene sahne oldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresini saran yoğun sis, ortaya mest eden görüntüler çıkardı.

HAYRAN BIRAKTI Havadan kaydedilen görüntülerde, köprünün sis bulutlarının arasından yavaş yavaş belirerek gün doğumunun kızıllığıyla bütünleştiği anlar izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Boğaz üzerinde oluşan bu doğal atmosfer, İstanbul'un hayran bırakan yüzünü bir defa daha gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan manzara, hem doğanın hem de mühendisliğin uyumunu gözler önüne sererken, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası