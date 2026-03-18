Antalya'da komşu esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Mustafa Deveci hayatını kaybetti, amcası Mustafa Deveci (51) ve Şevket Deveci (24) ağır yaralandı. Olayın şüphelisi olan oto yıkamacı kovalamaca sonrası yakalandı.

Olay önceki gün Kepez ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Oto yıkama işi yapan Mustafa O. (41) ile yanındaki dükkan market işleten Mustafa Deveci (51) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkeli oto yıkamacı, yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Deveci

22 YAŞINDAKİ GENÇ CANINDAN OLDU

Kavgada Mustafa O.’nun silahından çıkan kurşunlarla göğsünden vurulan 22 yaşındaki Mustafa Deveci kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan amca Mustafa Deveci ve Şevket Deveci’nin hastanedeki tedavileri devam ederken, ekipler kaçan zanlının izini sürdü.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Akşam 21.30 sıralarında Kepez ilçesinde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan kişi ekiplerin kısa süreli kovalamacası sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde yakalanan şahsın Mustafa Deveci'yi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan firari Mustafa O. (41) olduğu tespit edildi.

Devriye ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken Mustafa O. 'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

