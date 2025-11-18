Bankacılık sektöründe altın mevduatı bu yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 100 artarak 2 trilyon 716,3 milyar liraya çıktı.

BDDK verilerine göre geçen senenin aynı döneminde yaklaşık yüzde 8 olan altın mevduatının toplam mevduat içindeki payı yüzde 11 oldu. Altın mevduatının yüzde 91,3’ü gerçek kişilerin hesaplarında toplandı. Gerçek kişilerin altın mevduatı yılın 9 ayında 2 trilyon 480 milyar 681 milyon 189 bin lira olarak sıralandı. Yurt dışındaki yerleşiklerinde altın mevduatları da yükseldi ve yüzde 141,2 artarak 87 milyar 496 milyon 357 bin liraya çıktı.

