Konya’da bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Zaman Müzesi, yerli ve yabancı turistin yoğun ilgisini gördü. 2012 yılında restorasyonu tamamlanan müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yüzlerce yıl kullanılan zamanı gösteren araçlar sergileniyor. Müzedeki 170 yaşındaki saat ve 200 yaşındaki takvim ise en dikkat eden eserler arasında yer alıyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde tarihi Sille Mahallesi'nde yer alan müzeler, ziyaretçi akınına uğradı. Aya Elenia, Zaman ve Sille Müzesi toplamda 324 bin 873 ziyaretçiyi ağırladı.

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK: ZAMAN MÜZESİ

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken kentte Türkiye'nin ilk ve tek "Zaman Müzesi" de büyük beğeni topladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından 2012 yılında restorasyonu tamamlanan ve Sille Şapeli'nde kurulan müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yüzlerce yıl kullanılan zamanı gösteren araçlar sergileniyor.

170 YAŞINDA SAAT, 200 YAŞINDA TAKVİM

Müzenin ilgi çeken eserleri arasında Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, muvakkitler tarafından düzenlenen ve genel kullanıma tanzim edilen ruznameler, cep ve masa takvimleri ve resmi dairelerde kullanılan el yazma-baskı takvimler yer alıyor. 170 yaşındaki saat 200 yaşındaki takvim bulunan müzede aynı zamanda Konya Hacı Hasan Camii kıble duvarında bulunan Osmanlı dönemi güneş saati reprodüksiyonu gibi birçok eser de dikkat çekiyor.

SİLLE MÜZESİ

Konya ve Sille'nin tarihi ve kültürel geçmişine ışık tutan Sille Müzesi, Sille'nin tarihi ve kültürel değerlerini, el sanatlarını ve folklorik yapısını ortaya koyuyor. Her bölümünde Sille'nin farklı bir yönünü ortaya koyan müze yıl boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Müzenin giriş katında Kisve-i Şerif olarak adlandırılan Kâbe iç örtüsü, Sille Medresesi'ne ait yazma eserler ve Sille'de yer alan önemli yapıların maketleri sergileniyor.

AYAKTA DURAN EN ESKİ KİLİSE

Dünyanın ayakta duran en eski kilisesi olarak bilinen "Aya Elenia" 327 yılında Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena tarafından yaptırıldı. Günümüzde müze olarak faaliyet gösteren kilise düzgün kesme Sille taşı ile yapılmış.

Tarihi yapının iç kapısının üstünde Yunan harfleriyle yazılmış Karamanlıca bir tamir kitabesi bulunan kilisenin avlusunda ise kayalara oyulmuş odalar yer alıyor. Ana kubbesi 4 fil ayağı üzerinde 3 nefli olan kilisenin içerisinde ahşaptan, üzeri alçı süslü bir vaaz kürsüsü ile apsisle ana mekanı ayıran ahşap alçılı ikonostasis bulunuyor.

