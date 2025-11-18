Mardin’de, doğum sancısı başlayan kadın, sağlık personelinin telefonla yönlendirdiği eşinin yardımıyla bebeğini dünyaya getirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine doğum sancısı başlayan bir kadının acil yardıma ihtiyaç duyduğu ihbarında bulunuldu. Çağrıyı karşılayan sağlık personeli, bir yandan bölgeye sağlık ekibini yönlendirirken, diğer taraftan da hamile kadının eşini sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık personeli, telefonla yönlendirerek doğumun başarılı bir şekilde yapılmasını sağladı.

Doğumdan hemen sonra eve ulaşan sağlık ekibi, ilk kontrollerini yaptığı anne ve bebeğini hastaneye kaldırdı. Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, bu süreçte görev alan personele teşekkür belgesi verdi.

