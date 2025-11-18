Diyarbakır’da, kan uyuşmazlığı sebebiyle aile üyelerinden böbrek nakli imkânı olmayan ve diyalize giren iki hasta, eşlerinin çapraz böbrek nakli ile hayata tutundu.

11 çocuk annesi 60 yaşındaki Besra Dağ’a, 2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu ve diyalize girdi. Organ nakli yapılmasına karar verilen Besra Dağ’ın 62 yaşındaki eşi Şeyhmuz Dağ, donör olmak istemesine rağmen kan grupları uymayınca nakil yapılamadı.

Öte yandan bir yıl önce 59 yaşındaki Fesih Erkaçmaz’a da gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 55 yaşındaki eşi Necla Erkaçmaz donör olmasına rağmen kan grupları uymayınca nakil gerçekleştirilemedi.

Bunun üzerine iki böbrek hastasına çapraz nakil yapılmasına karar verildi. Tetkiklerde Necla Erkaçmaz’ın böbreğinin Besra Dağ’a, Şeyhmuz Dağ’ın böbreğinin ise Fesih Erkaçmaz’a uyumlu olduğu belirlendi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Nurettin Ay başkanlığındaki ekip, tarafından gerçekleştirilen dörtlü ameliyatla Necla Erkaçmaz’ın böbreği Besra Dağ’a, Şeyhmuz Dağ’ın böbreği ise Fesih Erkaçmaz’a nakledildi.

TÜRKİYE GAZETESİ

