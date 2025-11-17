Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi, Ortaköy'de yedikleri midye ve restoran yemeklerinin ardından zehirlendi. Anne ve iki çocuk hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in tedavisi sürüyordu. Baba Böcek, tedavi sürecinde hayatını kaybetti.

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

ORTAKÖY YEMEK, SONRASINDA GELEN ŞİKAYETLER...

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Hayatını kaybeden anne ve iki çocuktan sonra baba Servet Böcek'de hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI YAPILDI

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı incelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.

Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken bu sabah 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi de gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikolojik rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin raporun sonucunun da bugün çıkmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Emniyette gözaltında bulunan 7 zanlının ise işlemleri sürüyor.

ALİMİNYUM FOSFİT NEDİR?

Alüminyum fosfit; tahıl ve bakliyat gibi depolanmış ürünlerde böcek ve kemirgenleri yok etmek için kullanılan güçlü bir fumiganttır ve neme temas ettiğinde son derece toksik fosfin gazı açığa çıkarır. Fosfin gazının solunması, hücresel enerji üretimini durdurarak hızlı şoka ve organ bozukluklarına yol açabilir; bulantı, nefes darlığı, ritim bozukluğu ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görülebilir.

Alüminyum fosfit zehirlenmesinin bilinen bir panzehiri yoktur; tedavi, solunum ve dolaşım desteği, kan basıncının düzenlenmesi ve yoğun bakım takibi gibi tamamen destekleyici yöntemlere dayanır. Bu nedenle madde yalnızca eğitimli kişilerce ve koruyucu ekipmanla kullanılmalıdır.

