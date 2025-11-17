Böcek ailesinin ölümünde 'aliminyum fosfit' iddiası! Gözler yine otele çevrildi
İstanbul Fatih'te tatile gelen anne ve iki çocuğunun ölümüne ilişkin yeni iddialara ulaşıldı. Yemeklerden zehirlendikleri öne sürülen ailenin, kaldıkları otel de mercek altına alındı. Otelde ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği öne sürüldü. Ailenin kanında alüminyum fosfit bulunup bulunmadığı araştırılacak.
- Almanya'dan gelen anne Çiğdem Böcek ile 6 ve 3 yaşındaki iki çocuğu, İstanbul'da mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hayatını kaybetti.
- Ailenin otelde konakladığı sırada, otelin alt katında yapılan ilaçlamanın havalandırma yoluyla odalarına sızmış olabileceği iddia ediliyor.
- Kullanılan ilacın "alüminyum fosfit" içerip içermediği ve ilaçlama yapan kişinin sertifikasız olduğu araştırılıyor.
- Olayla ilgili 1 ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanı dahil toplam 11 kişi gözaltına alındı.
- Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporuyla belirlenecek.
Almanya'dan İstanbul'a gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti.
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI
Babanın hastanedeki tedavisine ise devam edilirken, olayla ilgili soruşturmaya ise devam ediliyor. 1 ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanının da gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı ise 11 olmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan lokumcu F.T, midyeci Y.D, kokoretçi E.E ve bir kafe sahibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerine ise devam ediliyor.
OTELİN İLAÇLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Böcek ailesinin otelin 2'nci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği iddia edildi.
'ALİMİNYUM FOSFİT' İDDİASI
İlacın içinde alüminyum fosfidin maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ayrıca ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürüldü. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporuyla gün yüzüne çıkacak.
ALİMİNYUM FOSFİT NEDİR?
Alüminyum fosfit; tahıl ve bakliyat gibi depolanmış ürünlerde böcek ve kemirgenleri yok etmek için kullanılan güçlü bir fumiganttır ve neme temas ettiğinde son derece toksik fosfin gazı açığa çıkarır. Fosfin gazının solunması, hücresel enerji üretimini durdurarak hızlı şoka ve organ bozukluklarına yol açabilir; bulantı, nefes darlığı, ritim bozukluğu ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görülebilir.
Alüminyum fosfit zehirlenmesinin bilinen bir panzehiri yoktur; tedavi, solunum ve dolaşım desteği, kan basıncının düzenlenmesi ve yoğun bakım takibi gibi tamamen destekleyici yöntemlere dayanır. Bu nedenle madde yalnızca eğitimli kişilerce ve koruyucu ekipmanla kullanılmalıdır.