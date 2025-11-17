Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yeni gelişme yaşandı. Babanın tedavisi sürerken aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.
- Gözaltına alınanlar arasında midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafı bulunuyor.
- 11 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edilirken, 7'sinin polisteki sorgusu devam ediyor.
- Ailenin konakladığı otel, başka müşterilerin de hastalanması üzerine mühürlendi.
- Ailenin otele girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciaya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Soruşturmada midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların 4’ü bugün adliyeye sevk edildi. Geri kalan 7 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, Böcek ailesinin henüz zehirlenmeden saatler öncesine ait olduğu öğrenilen otele giriş anları görüldü.
OTEL MÜHÜRLENMİŞTİ
Öte yandan ailenin neyden zehirlenip öldüğü henüz netlik kazanmadı. Ancak son gün yemek yedikleri her mekanın sorumlusu gözaltına alındı. Otel ise başka müşterilerin de hastanelik olmasının ardından mühürlendi.