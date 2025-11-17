İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yeni gelişme yaşandı. Babanın tedavisi sürerken aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciaya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Soruşturmada midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların 4’ü bugün adliyeye sevk edildi. Geri kalan 7 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, Böcek ailesinin henüz zehirlenmeden saatler öncesine ait olduğu öğrenilen otele giriş anları görüldü.

OTEL MÜHÜRLENMİŞTİ

Öte yandan ailenin neyden zehirlenip öldüğü henüz netlik kazanmadı. Ancak son gün yemek yedikleri her mekanın sorumlusu gözaltına alındı. Otel ise başka müşterilerin de hastanelik olmasının ardından mühürlendi.

GÖZDE NUR BAYAR

