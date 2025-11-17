Böcek ailesinin 3 ferdi yan yana defnedildi! Kahreden detay
İstanbul'da yaşanan zehirlenme olayının ardından hayatını kaybeden anne ve çocukları yan yana defnedildi. Anne ve küçük kızının mezar taşlarına sarılan gelin duvağı ise görenlerin içini sızlattı. Baba Servet Böcek'in durumu ciddiyetini korurken 11 kişi halen gözaltında.
- Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğu hayatını kaybetti, baba Servet Böcek ise entübe edildi.
- Aile Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelmişti ve otel odasında rahatsızlandığı belirtildi.
- Hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'da yan yana toprağa verildi.
- Olayla ilgili otel sahibi, yemek yedikleri esnaf ve ilaçlama şirketi yetkilileri dahil 11 kişi gözaltına alındı.
- Adli Tıp Kurumu, ilk incelemede ölüm sebebini tespit edemedi ve kati raporu bekliyor.
12 Kasım'da tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
YAN YANA DEFNEDİLDİLER
Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi. Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafta sonu toprağa verildi. Anne ve 2 çocuğu Bolvadin Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedilirken, mezarlıktaki acı görüntü ise görenlerin içini sızlattı.
KIZ ÇOCUĞU OTEL ODASINDA VEFAT ETMİŞ
Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz ise cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili tepkilerini dile getirerek şunları söyledi:
"Olayla ilgili çok üzgünüz, birisi de (baba Servet Böcek) can çekişiyor. Otelde yatıyorlar başka bir şey yediklerini de bilmiyorum. Servet'in hanımı uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Sonra bakıyor ki ölmüş. Ondan sonra otele söylüyorlar ve ambulanslar gelip hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış ama o da hastanede vefat ediyor. Annenin (Çiğdem Böcek) bilinci yerindeymiş. Sonra bizim aile üyelerimiz oraya gittiler. Çiğdem eşi ve çocuklarını soruyor ‘iyi' diyorlar. Sonra 2 saat sonra diyorlar ki ‘başınız sağolsun'. Çiğdem de vefat ediyor. Yeğenim şu anda can çekişiyor. Suçlular cezalandırılsın."
11 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili açılan adli soruşturma tüm yönleriyle soruşturulurken Adli Tıp Kurumunca ilk inceleme sonucu hazırlanan raporda 2 çocuğun ve annenin ölüm sebebinin tespit edilemediği, ölüm sebebinin tespit edilmesi için kati (son) raporun inceleme sonucunun beklendiği belirtildi. Soruşturma çerçevesinde aralarında ailenin kaldığı otel sahibi ve yemek yedikleri esnaf ile ilaçlama şirketi yetkililerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, şahısların polisteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.