Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim-öğretim faaliyetlerini de etkiledi. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle bazı illerde valilikler art arda tatil kararları almaya başladı. İşte kar tatili ilan edilen illerin listesi...

Yurdun birçok ilinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, eğitime ara verilmesine neden oldu. Valilikler, öğrencilerin ve çalışanların güvenliği için 2 Ocak Cuma günü okulları tatil etme kararı aldı. Öğrenciler ve veliler art arda yapılan açıklamalarla bilgilendirildi. İşte okullarını tatil eden valiliklerin açıklamaları...

Kar tatili uzadı! 2 Ocak Cuma okullar tatil mi, yarın hangi illerde okullar tatil?

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası eğitime cuma günü için de ara verildi. Valilikte öğrenci ve vatandaşların güvenliği gözetilerek 2 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

ELAZIĞ



Elazığ’da etkisini sürdüre kar yağışından dolayı eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak 2026’da da Maalesef okullarınızda olamayacaksınız. Dileğim Pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kar tatili uzadı! 2 Ocak Cuma okullar tatil mi, yarın hangi illerde okullar tatil?

İLGİLİ HABERLER HABERLER Yeni yılın ilk gününde kar yağışı sürüyor! Tatil haberleri için gözler valiliklerde



GÜMÜŞHANE



Gümüşhane Valiliği tarafından, il merkezinde etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Meteorolojik verilere göre Gümüşhane il merkezinde 2 Ocak Cuma günü etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma riskinin artacağı tahmin ediliyor. Olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek, il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 2 Ocak Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verileceği bildirildi.

Kar tatili uzadı! İşte kar tatili olan iller ve valilik açıklamaları





MALATYA



Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kar tatili uzadı! İşte kar tatili olan iller ve valilik açıklamaları

BOLU



Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bolu'da il genelindeki tüm okullarda 2 Ocak Cuma kar tatili ilan edildi.

Kar tatili uzadı! İşte kar tatili olan iller ve valilik açıklamaları

DÜZCE



Düzce'de kar yağışı ve don tehlikesi nedeniyle eğitim-öğretime geçici olarak 1 gün ara verildi.

Kar tatili uzadı! İşte kar tatili olan iller ve valilik açıklamaları

SAMSUN



Samsun'da 2 Ocak için henüz il genelinde tatil kararı alınmadı. Sadece Ladik ilçesinde okullar kar nedeniyle tatil edildi.

Kar tatili uzadı! İşte kar tatili olan iller ve valilik açıklamaları

ŞIRNAK



Yoğun kar yağışı sonrası ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle Şırnak'ta il genelinde okullar 1 gün tatil ilan edildi.

Kar tatili uzadı! İşte kar tatili olan iller ve valilik açıklamaları

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Kemal Çeber X üzerinden yaptığı açıklama üzerine okulların yarın (2 Ocak Cuma) tatil olacağını açıkladı.

Kar tatili uzadı! İşte kar tatili olan iller ve valilik açıklamaları

ÇORUM



Yapılan değerlendirme sonucunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü Çorum’da eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası