Dünyanın en şişman adamı olarak Guinness Dünya Rekoru'nu elinde bulunduran Juan Pedro Franco, böbrek enfeksiyonu nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetti. Doktoru bu haberi doğruladı.

Fransa'nın en ağır adamı olarak Guinness Dünya Rekoru'nu elinde bulunduran Franco, durumunun kötüleşmesinin ardından hastanede vefat etti. Hastanede tedavi gördüğü sırada Franco'ya tip 2 diyabet, tiroid fonksiyon bozukluğu, hipertansiyon ve akciğerlerinde sıvı birikmesi teşhisi konuldu.

YATAĞA BAĞLI YAŞIYORDU Ölümü, kendisini tedavi eden doktoru Jose Antonio Castaneda tarafından doğrulandı. 24 Aralık’ta, Meksika’nın orta kesiminde yer alan Aguascalientes eyaletinde hayatını kaybeden Juan’ın, ölümünden önceki günlerde çeşitli komplikasyonlar geliştirdiği belirtildi.

SEKİZ KİŞİDEN YARDIM ALIYORDU Diğer taraftan, Franco'yu hareket ettirebilmek için sekiz güçlü kişiden oluşan bir ekibe ihtiyaç duyuluyordu ve yardımsız tuvalete gidemediği için bez kullanmak zorunda kalıyordu. Juan, Guinness Dünya Rekorları’na yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Vücudum hiçbir kontrolüm olmadan kendi yolunda ilerledi."

YAŞAMI BOYUNCA KİLO PROBLEMİ OLDU Jose’nin gözetimi altında yoğun bir tıbbi programa alınan Juan, bu süreçte kapsamlı bir tedavi gördü. Juan’a, meyve ve sebze ağırlıklı sıkı bir Akdeniz diyeti uygulandı. Bunun ardından iki cerrahi operasyon geçirdi. İlk olarak mide küçültme, daha sonra ise mide bypass ameliyatı yapıldı.

260 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ Uygulanan operasyonlar ve beslenme düzenindeki değişiklikler sonucunda Juan, başlangıçtaki vücut ağırlığının yüzde 49’unu kaybederek adeta tanınmaz hale geldi. Ameliyat sonrası hayata yeniden tutunan Juan, kilo vermeye devam etti ve 2019 yılına kadar vücut ağırlığının üçte birini daha kaybetti. Takip eden üç yıl içinde yaklaşık 330 kilo verdi ve 2023 yılında yaklaşık 260 kilo ağırlığa kadar düştü.

Daha önce verdiği röportajda yaşadığı değişimi anlatan Franco şunları söylemişti:

"Sadece kollarını kaldırabilmek, her gün ayağa kalkabilmek, bir bardak su almak ya da tuvalete gidebilmek bile insana kendini çok iyi hissettiriyor. Daha fazla hareket edebilmek ve kendi kendine yetebilmek harika bir duygu."

Öte yandan, Juan’ın kilo sorunu çocukluk yıllarında başladı. Henüz 6 yaşındayken 63 kilo sınırını aşmıştı. Ergenlik döneminde yaşadığı bir sakatlık durumu daha da kötüleştirdi ve 17 yaşına geldiğinde yaklaşık 230 kilo ağırlığa ulaştı.

