Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, sezon başında transfer olduğu Napoli'de mutsuz olan 26 yaşındaki Noa Lang için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'ın, İtalya Serie A ekibi Napoli'de mutsuz olan Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang ile ilgilendiğini ileri sürüldü.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre; Napoli'ye yalnızca 6 ay önce katılan 26 yaşındaki oyuncunun, kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Sarı kırmızılı takımın son saatlerde Noa Lang için devreye girdiği belirtildi.

Noa Lang

OSIMHEN TRANSFERİ HATIRLATILDI

Galatasaray ile Napoli arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekilirken iki kulübün geçtiğimiz yaz Victor Osimhen transferinde uzun süren bir pazarlık süreci yaşadığı da hatırlatıldı.

Napoli’nin kadro planlaması ve acil ihtiyaçları nedeniyle, muhtemel bir transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Sezon başında PSV'den 25 milyon avro bonservis bedeliyle Napoli'ye katılan Noa Lang, 21 maçta bir gol atabildi.

