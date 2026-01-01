Peru’da yılbaşı gecesi madencilere yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişiden ise haber alınamıyor. Belediye Başkanı Aldo Marino, ölü sayısının artabileceğini belirtirken, saldırının yasadışı madencilikle bağlantılı olabileceği ihtimali güçleniyor.**

Peru, yılbaşı gecesi kanlı bir saldırıyla sarsıldı. La Libertad bölgesine bağlı Pataz ilçesinde madencilere yönelik düzenlenen saldırıyı doğrulayan Belediye Başkanı Aldo Marino, olayın bölgenin kuzeyinde yer alan bir yerleşimde yaşandığını açıkladı. Marino, emniyet birimlerinden aldığı bilgilere dayanarak, bir maden sahasının girişinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişiye ise henüz ulaşılamadığını ifade etti.

Belediye başkanı, bölge halkının ifadelerine göre can kaybının artmasının beklendiğini de sözlerine ekledi. Peru hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

SEBEBİ ALTIN

Pataz, son zamanlarda REINFO adı verilen geçici devlet izinleri altında faaliyet gösteren küçük ölçekli, geleneksel veya kayıt dışı madenler sayesinde Peru’nun ana altın üretim bölgesi haline geldi.

Ancak polis ve sektör kaynaklarına göre binlerce izin, suç çeteleriyle iş birliği yapan ve diğer madencilerin üretimini çalan yasadışı madenciler tarafından istismar ediliyor.

2025 YILINDA 13 MADENCİ ÖLÜ BULUNMUŞTU

Bölgede Mayıs 2025 tarihlerinde yaşanan bir olayda, 13 madenci, yasa dışı madencilik faaliyetleri yürüten bir gruba müdahale ederken bir çete tarafından kaçırılmış ve bir hafta boyunca madende rehin tutulduktan sonra ölü olarak bulunmuştu.

