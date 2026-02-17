Kastamonu Entegre, iki yılda 70 milyon avroluk yatırımla Türkiye’deki yonga levha tesislerini, geri dönüştürülmüş atık malzemeden üretim yapar hâle getirecek. Bu kapsamda sokağa atılan mobilyalar ve fabrikaların atıkları toplanarak ekonomiye kazandırılacak.

ÖMER TEMÜR - Büyükşehirlerde en büyük problemlerin başında eski mobilyalar geliyor. Belediyeler kâğıt ya da yağ gibi atıkları kısmen toplasa da mobilya gibi taşıması ağır olan ürünler ya sokağa bırakılıyor ya da yakılıyor.

Avrupa’nın önde gelen MDF ve yonga levha üreticisi Kastamonu Entegre atık ahşapların tekrar ekonomiye kazandırılması için yatırımlarına hız verdi. 2027 sonuna kadar 70 milyon avro geri dönüşüm yatırımı planlayan Kastamonu Entegre bu kapsamda sanayi atığı ve geri dönüşümlü ahşap ham madde kullanım oranını 40’ın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu yurt içinde Kastamonu, Gebze, Balıkesir, Samsun ve Adana olmak üzere 5 farklı lokasyonda üretim yaptıklarını belirterek, “Yurt dışında ise Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya’da üretim yapıyoruz. MDF ve yonga levha üretiminde Avrupa’nın üçüncü dünyanın dördüncü büyük üreticiyiz. Dünya laminat parke üretiminin yüzde 8’ini tek başına karşılıyoruz. 50 yıl önce atılan güçlü temelleri ve başarıları koruyarak önümüzdeki 50 yılı yeniden planlıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz dönüşüm çağında teknoloji ve sürdürülebilirliğin yanına insanı, kültürü de koyarak üçüz dönüşümle geleceğe yürümek gerekiyor. Bu vizyonla mevcuttaki yeşil dönüşüm atılımlarımızın yanına şimdi bir geri dönüşüm projesi de ekliyoruz. İtalya’daki yüzde 100 geri dönüştürülebilir üretim deneyimimizi Türkiye’ye taşıyarak, sektöre örnek olacak çalışmalar yapacağız. Gebze ve Balıkesir’deki tesislerimizi dönüşüme hazır hâle getirdik. Samsun ve Kastamonu fabrikalarını da dönüştüreceğiz” dedi.

Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu

Türkiye’deki mobilya devlerinin tedarikçisi olduklarını dile getiren Kavranoğlu “Mobilya fabrikalarının atıklarına ve sokaktaki atılan mobilyalara da talibiz” ifadelerini kullandı.

Davut Kavranoğlu, sokağa atılan mobilyalar için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Odun ve ahşap atığı için yatırım yaptık. Toplama merkezleri oluşturduk. Ancak mobilyalar ya sokağa atılıyor ya da yakılıyor. Yakma işlemlerine son vererek ekonomiye kazandırmalıyız. Kastamonu Entegre olarak 70 milyon avroluk yatırımla 2 yıl içerisinde Türkiye’deki tüm yonga levha tesislerini atık malzemeden üretim yapar hâle getireceğiz. Şu an ayda 10 bin tonluk geri dönüşüm yapıyoruz. Hedefimiz 2027 yılına sonuna kadar yılda 1 milyon ton geri dönüşümü ekonomiye kazandırmak. Ayrıca mobilya atıklarının yanı sıra kenevir gibi ürünlerin kullanımını artıracağız.”

UZAK PAZARLARA AÇILACAK

Kavranoğlu, 100 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl 1,7 milyar dolarlık konsolide ciroya ve 330 milyon doları aşan ihracat gelirine ulaştık. Yeni ülkelerle ihracatımız artıracağız. Kanada’ya ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. ABD için çalışma yapıyoruz. Uzak Doğu’da Tayvan’da varız. Çin ve Japonya’da olmak istiyoruz. Ayrıca Sahraaltı Afrika ülkelere hedefimizde” diye konuştu.

Orta Doğu bölgesinde ise Suriye’nin yeniden yapılanması ve Irak’ta olmak istediklerini ifade eden Kavranoğlu yeni fabrika ve halka arz planlarının ise olmadığını söyledi.

5 YILDA 715 MİLYON AVROLUK YATIRIM

Kavranoğlu 5 yılda 715 milyon avroluk yatırım yaptıklarını belirterek, fabrikalarda otomasyon ve yapay zekâ yatırımlarını artıracaklarını söyledi. Kavranoğlu, “Teknoloji direktörlüğü kuruyoruz. Üretimi otomatik hâle getirmek istiyoruz. Yöneticilerimize yapay zekâ okur yazarlığı eğitimi vermeye başladık” dedi.

