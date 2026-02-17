Senelerdir şiddetli kuraklığın etkisi altındaki ülkemizde yağışlarla barajlar doldu, toprak suya doydu, suyu azalan şelaleler çağladı, kuruyan göller yeniden su tutmaya başladı, bitkiler canlandı.

Sıcaklığın artması ve yağışların azalması sebebiyle yurdun büyük bölümünde şiddetli kuraklıklar yaşanıyordu. Bilim adamları da bu duruma bakarak geleceğe dair felaket tabloları çiziyorlardı. Yurt genelinde etkili olan aralıksız yağışlar, boşalan barajları doldurdu, kuruyan göller ve dereler yeniden suyla dolmaya başladı.

DOLULUK YÜZDE 100

Muğla ve ilçelerinde ocak-şubat aylarında etkili olan yağışların ardından Bayır ve Eşen barajlarında doluluk yüzde 100’e ulaştı. Dalaman Akköprü’de yüzde 87, Geyik’te 86, Akgedik’te 70, Girme’de 34 ve Derince’de yüzde 40’ı bulan su seviyesi, yaz aylarında kuruma noktasına gelen Bodrum Mumcular Barajı’nda da yüzde 31’e yükseldi.

ŞELALELER CANLANDI

Diyarbakır ve Mardin’de etkili olan kar yağışları kuraklıktan etkilenen şelale ve çağlayanlara adeta can suyu oldu. Yer altı suları karların erimesiyle beslenirken, Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde Maden Dağlarının sarp yamaçlarından çıkan yeni pınarlar şelaleye dönüşerek Atatürk Baraj Gölü’ne dökülüyor. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kuraklıktan kuruyan “Emrud travertenleri” olarak bilinen su kaynağı çağlayanlar ve şelaleler oluşturarak akıyor. Yine önceki yıllarda kuruma noktasına gelen Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı üzerinde bulunan onlarca irili ufaklı çağlayan ve şelale de yeniden coşkun akmaya başladı.

Kuraklık gitti rahmet geldi

BARAJ KAPAĞI AÇILDI

Malatya’da yoğun yağışlar sonrasında Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Barajı’nda su seviyesi maksimum seviyeye ulaştı. Bunun üzerine kapaklardan biri kontrollü şekilde açılarak su tahliyesine başlandı.

Kuraklık gitti rahmet geldi

ASİ NEHRİ’NDE DEBİ YÜKSELDİ

Hatay’da tarihî kuraklık sonucu yok olma seviyesine gelen Asi Nehri’nde şiddetli yağışlarla birlikte debi yükseldi. Bölge sakini Ali Peynirci, “Asi Nehri’nde su seviyesinin azalmasıyla balıklar ölüyordu. Şu anda nehirde su seviyesi yüksek, doluluk oranı süper” diye konuştu.

Kuraklık gitti rahmet geldi

KURUYAN GÖL SUYLA DOLDU

Konya’nın Kulu ilçesinde Tuz Gölü’nün kuzeybatısında yer alan Küçük Göl, kurak geçen mevsimler ve yer altı sularının azalmasıyla 4 sene önce tamamen kurumuştu. Yeniden su tutmaya başlayan gölde doluluk oranı yüzde 40’a ulaştı.

PROF. DR. YUSUF DOĞAN: SU SEVİYELERİ 3-5 KAT ARTTI

Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan, son yıllarda kuraklık konuşulurken kış aylarında etkili olan kar yağışının ve bu yağışın su kaynaklarına etkisinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Doğan, “Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ciddi manada bir kuraklıktan bahsediyorduk. Su seviyelerinin 3-5 kat arttığını görüyoruz” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası